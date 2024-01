© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla gestione dei rifiuti a Roma e in genere negli enti locali "se un Comune non è in grado di fare la raccolta dei rifiuti non capiamo come mai non la si possa affidare ai privati, i quali se non fanno bene possono essere rimossi dall'incarico". Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all'hotel Ergife di Roma per il congresso romano del partito. (Rer)