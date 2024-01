Lazio: Tajani, su agricoltura e commercio da FI battaglie importanti con De Meo e Spena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "il tema degli ungulati è un problema non secondario, grave per il mondo agricolo. In Forza Italia abbiamo Salvatore De Meo che ha fatto tante importanti battaglie per la difesa degli agricoltori. Ma abbiamo anche Maria Spena che ha fatto importanti battaglie per le botteghe storiche". Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all'hotel Ergife di Roma per il congresso romano del partito. (Rer)