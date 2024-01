© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Forza Italia "a noi la mafia ci fa schifo e per noi la legalità è una priorità, altrimenti non avremmo nelle nostre fila persone come Rita Dalla Chiesa e Caterina Chinnici". Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all'hotel Ergife di Roma per il congresso romano del partito. (Rer)