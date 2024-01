Roma: tenta rapina aggredendo 22enne in attesa di autobus a Termini, arrestato 44enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 44enne della provincia di Roma, senza fissa dimora e con precedenti è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Scalo Termini perchè gravemente indiziato del reato di tentata rapina ai danni di una 22enne italiana. I fatti risalgono all'11 gennaio quando la vittima ha denunciato presso gli uffici della Stazione Carabinieri Roma San Giovanni che, nella notte, mentre attendeva un bus ad una fermata in piazza dei Cinquecento, è stata avvicinata alle spalle da uno sconosciuto che, strattonandola, tentava di impossessarsi del suo smartphone. La sua pronta reazione ha scatenato una colluttazione e, solo grazie all’intervento di alcuni presenti, il malvivente è stato messo in fuga. La giovane riportava la distorsione di un dito, giudicata guaribile in tre giorni. La denuncia acquisita è stata trasmessa ai carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini, competenti per territorio, che hanno iniziato ad indagare, partendo dall’acquisizione e dalla visione dei filmati di videosorveglianza nella piazza. (segue) (Rer)