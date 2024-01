Roma: tenta rapina aggredendo 22enne in attesa di autobus a Termini, arrestato 44enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri sono riusciti a dare un volto all’uomo, che presentava una vistosa fasciatura ad un piede, e a identificarlo poiché già noto per precedenti reati e perché fermato per un controllo nei pressi della stazione Termini, la mattina precedente ai fatti. A seguito di riconoscimento fotografico anche da parte della vittima, i Carabinieri si sono messi sulle tracce dell’uomo, rintracciandolo, lo scorso pomeriggio, presso il pronto soccorso dell’ospedale "Sandro Pertini", dove era stato visitato per un problema ortopedico. L’Autorità Giudiziaria ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere e i Carabinieri lo hanno tradotto presso il carcere di Regina Coeli. (Rer)