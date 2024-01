Milano: in Consiglio Comunale dibattito dedicato al linguaggio d'odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il linguaggio d'odio in Consiglio comunale a Milano. Le "parole malate, tema complesso e tristemente attuale", saranno al centro del dibattito della politica milanese nella seduta di domani, lunedì 22 gennaio, dalle 16:30, a Palazzo Marino. Ad organizzare l'incontro, in occasione dell'avvicinarsi della ricorrenza del Giorno della Memoria, la Presidente dell'Aula, Elena Buscemi, che ha invitato a discutere di questi argomenti alcune tra le voci più autorevoli. "Le parole malate - ha scritto la Presidente Buscemi nel suo invito alle consigliere e ai consiglieri - spesso possono costituire la scintilla iniziale e poi diventare il megafono di violenze terribili, veicolate ulteriormente dalla facilità di accesso e di propagazione che ognuno può avere a mondi sempre più vasti e quasi in tempo reale, attraverso i mezzi di comunicazione digitale e le piattaforme di social media". Da qui l'esigenza di capirne di più e meglio, "a partire dalla funzione che tutti noi ricopriamo", con chi si occupa di questo "tema tristemente attuale"."Assistiamo infatti purtroppo - continua Buscemi - ad un ritorno di parole aggressive e intimidatorie che richiamano alle pagine terribili dell'antisemitismo, e accanto a queste al riemergere di linguaggi discriminatori di tipo razziale, espressioni violente e offensive contro le donne, attacchi contro la comunità LGBTQ+ e talvolta minacce a chi promuove la ricerca scientifica".(Com)