Mar Rosso: Tajani, spero domani che tutti Paesi Ue sostengano missione militare

- L'auspicio è che domani a Bruxelles si possa convincere tutti a dare vita a una missione militare europea per proteggere le rotte delle navi che, attraverso il Mar Rosso, esportano o importano beni commerciali importanti per l'Italia. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all'hotel Ergife di Roma per il congresso romano del partito. “I nostri militari stanno già lavorando con la missione Atalanta ma serve una missione con maggiori competenze. Sarà una missione difensiva e non offensiva, ma sarà una difesa determinata e forte, una difesa armata. Questo deve essere chiaro”, ha detto. “Faremo di tutto per proteggere i nostri mercantili che vanno in giro per il mondo. Non possiamo obbligare i nostri mercantili a fare il periplo dell'Africa e ad attraccare nel nord Europa e abbandonare Gioia Tauro, Trieste, Genova, Taranto e Brindisi, che sono i nostri porti e non devono andare in sofferenza”, ha detto Tajani. (Rer)