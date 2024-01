Roma: corriere della droga si scontra con bus Atac, trasportava 30 dosi di cocaina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scoperta è avvenuta grazie alle indicazioni di alcuni testimoni, che avevano visto l’uomo avvicinarsi in quel punto e gettare degli oggetti nel cestino, prima di essere accompagnato sull’ambulanza. Il comportamento ha insospettito gli agenti che, coadiuvati dai colleghi del Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) hanno avviato ulteriori indagini, sottoponendo ad accurate verifiche l’auto: all’interno sono state trovate ulteriori 30 dosi di cocaina, che è stata posta sotto sequestro insieme al veicolo, al telefono del conducente e del denaro. L’uomo è stato arrestato per la detenzione della sostanza stupefacente e per la positività ai test sullo stato tossicologico, effettuati presso l’ospedale S. Andrea dove si trova al momento ricoverato. Ulteriori indagini sono tuttora in corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e risalire alla provenienza della sostanza stupefacente ritrovata all’interno dell’autovettura. (Rer)