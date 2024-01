Egitto: presidente Al Sisi, non permetteremo a nessuno di minacciare la Somalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto non permetterà a nessuno di minacciare la Somalia o danneggiarne la sicurezza. Lo ha detto oggi al Cairo il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, dopo un incontro con l'omologo somalo, Hassan Sheikh Mohamud, per discutere delle relazioni bilaterali e dei principali dossier regionali. “Noi in Egitto abbiamo una posizione chiara, che è stata resa nota da parte del ministero degli Affari Esteri egiziano: respingiamo l'accordo tra Somaliland ed Etiopia. L'Egitto respinge ogni ingerenza negli affari della Somalia o tentativi di minare la sua integrità territoriale", ha detto Al Sisi in una conferenza stampa. (Res)