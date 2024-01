Gaza: Tajani, tutto ciò che sta accadendo è frutto dell'attacco di Hamas del 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto ciò che sta accadendo in questo momento a Gaza, anche con gli errori commessi da Israele nei confronti della popolazione civile, è frutto dell'attacco condotto il 7 ottobre scorso dai terroristi di Hamas. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all'hotel Ergife di Roma per il congresso romano del partito. “I civili palestinesi non hanno nulla a che fare con Hamas”, ha aggiunto. “L'Italia sta lavorando per la pace a Gaza: stiamo per accogliere un centinaio di bambini palestinesi feriti nei nostri ospedali” e “stiamo lavorando con una nostra nave militare per curare i bambini feriti” dalle atrocità di Hamas. (Rer)