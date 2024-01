Covid: Conte, facce di bronzo su pandemia, ma tempo è galantuomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ritornare con la mente al dramma del 2020 non è mai semplice, ma quello che sta accadendo oggi lo impone”. Lo scrive sui social il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte. “Ci siamo ritrovati completamente esposti a un virus sconosciuto – prosegue –, con una sanità al collasso, con posti insufficienti in terapia intensiva, con carenze di personale. Il primo Paese in Europa ad affrontare il Covid, nessuna ricetta e misura da ‘copiare’. Allora abbiamo provato a costruire un’articolata strategia, sforzandoci di proteggere tutti e di non lasciare indietro nessuno, grazie anche agli sforzi e ai sacrifici di tantissimi italiani. Nel frattempo altri erano impegnati a fare propaganda politica. Personalmente ho subito attacchi di ogni tipo da Fratelli d’Italia e dalla Lega, con accuse infamanti: ‘dittatura sanitaria’, ‘golpe giuridico’, ‘atteggiamento criminale’. Meloni lanciava allarmi sulla ‘deriva autoritaria’, mi accusava di voler essere ‘il Re Sole’, diceva ‘via i Dpcm’ e ancora a fine dicembre scorso dettava la linea: ‘basta lockdown, quella storia è finita’”. “Ora però – sottolinea Conte – scopriamo dai giornali che la bozza del piano pandemico che il governo Meloni ha presentato alla Conferenza Stato-Regioni prevede, in caso di pandemia, anche il possibile ricorso a lockdown; vari limiti agli spostamenti; la chiusura di attività e scuole; il ricorso alle mascherine. Il piano del governo Meloni chiarisce che ‘i vaccini rappresentano le misure preventive più efficaci’ e, addirittura, si individuano i Dpcm del presidente del Consiglio come lo strumento più efficace per gestire una pandemia”. (segue) (Rin)