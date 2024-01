Covid: Conte, facce di bronzo su pandemia, ma tempo è galantuomo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È proprio vero, il tempo è galantuomo. Ieri – scrive Conte – Meloni gettava benzina sul fuoco di un dramma sociale, incurante delle numerose difficoltà che ogni giorno eravamo costretti ad affrontare. Oggi, invece, quella strategia che tanto la faceva indignare e diventare paonazza nei suoi interventi in Parlamento è diventata il ‘suo’ modello. Così, alla chetichella. Senza neppure chiedere scusa. Senza neppure un ringraziamento. Attenzione, non al sottoscritto. Ai cittadini che ha illuso e a quelli che in quei giorni hanno fatto enormi sacrifici. Questa è la politica che oggi va di moda. Una politica arrogante, muscolare, con un Presidente del Consiglio che dice tutto e il contrario di tutto. Senza nessuna vergogna. Che si dice sempre pronta a metterci la faccia. Anche quando è una faccia di bronzo. Pare di sentirla, Meloni e i suoi sodali: ‘Ma sì, tanto che importa. E’ già passato qualche anno. I cittadini hanno la memoria corta’". In un surreale cortocircuito, la stessa maggioranza Meloni che copia gli strumenti usati dal mio governo in pandemia mette in piedi una Commissione d'inchiesta sul Covid da utilizzare come un plotone di esecuzione contro di me e il governo Conte II”. (segue) (Rin)