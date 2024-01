Covid: Conte, facce di bronzo su pandemia, ma tempo è galantuomo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pensano di metterci in difficoltà. Illusi. Accomodatevi pure. Personalmente – aggiunge Conte – sono già andato nelle sedi competenti, i tribunali, uscendone a testa alta. Continueremo a batterci per accertare le responsabilità per le carenze di strutture e di gestione del nostro sistema sanitario. Sono il primo a voler sapere perché, dopo governi che hanno tagliato sulla Sanità per anni, io mi sia trovato nel 2020 con una sanità in ginocchio di fronte a quel virus. Di questo però non si vuole parlare. Meloni e soci hanno una tale paura che hanno vergognosamente tenuto fuori dal perimetro di indagine della Commissione anche la gestione da parte delle Regioni, che sono per buona parte di centro-destra. Lo sappiamo: loro odiano sia i tribunali, sia la trasparenza. Urlavano nel 2020 e oggi continuano a tagliare gli investimenti in Sanità rispetto al Pil. Ci batteremo fino alla fine per denunciare la viltà dei ‘finti patrioti’”, conclude. (Rin)