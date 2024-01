Roma: Masi (Fd'I), Gualtieri invece di pensare alle poltrone, venga a piazzale Pascali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini "sono esausti per il degrado della Capitale e il Sindaco di Roma fa sentire la sua voce solo ed esclusivamente per la spartizione di poltrone. Siamo esterrefatti. Abbiamo scritto proprio questa settimana una lettera per denunciare la situazione di piazzale Pascali, una delle tante questioni da affrontare con la massima urgenza. I residenti della zona, mentre Gualtieri è intento a litigare per il Teatro di Roma, si apprestano a vivere un'altra domenica di degrado, tra roghi e mercati abusivi, che arrivano fino a occupare con i teli le corsie della via Togliatti e a creare problemi alla circolazione. Per non parlare degli episodi di piccola criminalità a cui sono costretti ad assistere dalle loro finestre". Lo dichiarano in una nota il Consigliere di Fd'I in Assemblea Capitolina Mariacristina Masi e il Presidente della Commissione Trasparenza del V Municipio Daniele Rinaldi. "Non è forse questo un problema prioritario? Abbiamo chiesto un appuntamento con il nuovo Comandante della Polizia Locale per cercare di trovare una soluzione, ma ci stupisce che nell'indifferenza totale dei problemi reali dei cittadini questa Giunta pensi solo alle questioni relative alla spartizione di potere, senza dire una parola su quello che accade in città. Lo aspettiamo oggi sulla via Togliatti per mostrargli di cosa dovrebbe veramente indignarsi".(Com)