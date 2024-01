© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in settimana in Libano, Israele e Palestina sarà “una missione diplomatica” per cercare “goccia dopo goccia” di raggiungere la pace nella regione. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando all'hotel Ergife di Roma per il congresso romano del partito. Tajani sarà in visita in Medio Oriente fra il 24 e il 25 gennaio. (Rer)