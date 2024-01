Cultura: Siciliano (Teatro Roma), per de Fusco compenso triplicato, pronti ad azioni legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "ho dovuto rappresentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci del Teatro di Roma la mia contrarietà agli atti che – da quanto mi è stato riferito – si stanno compiendo in riferimento a Luca De Fusco". Lo dichiara in una nota Francesco Siciliano, Presidente del Teatro di Roma. "Non entro nel merito delle qualità di De Fusco. Ma devo entrare nel merito dell'atteggiamento tenuto a proposito della relativa contrattualizzazione. Mi è stato infatti riferito che il Consiglio di Amministrazione, con un atto oggettivamente senza precedenti, avrebbe deciso di assegnare il potere di sottoscrivere il contratto con Luca De Fusco (quale nuovo Direttore Generale del Teatro) ad un componente del Consiglio di Amministrazione diverso dal sottoscritto. E ciò, benché le mie prerogative statutarie come Presidente della Fondazione impongano al Consiglio di Amministrazione di rispettare la mia funzione – non sostituibile – di legale rappresentante della Fondazione stessa e, più in generale, di soggetto deputato alla esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione". (segue) (Com)