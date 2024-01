Cultura: Siciliano (Teatro Roma), per de Fusco compenso triplicato, pronti ad azioni legali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Luca De Fusco è un regista e non un manager, e proveniente da un Teatro, quello di Catania, assolutamente comparabile al Teatro di Roma in termini di volume d'affari e dal quale percepisce circa 68 mila euro di compenso. La quasi triplicazione del compenso rispetto al valore di riferimento di Luca De Fusco (da questi accettato per il suo precedente incarico) resta dunque priva di qualunque giustificazione e potenzialmente rappresentativa di un danno per il Teatro di Roma per le sue risorse che, lo ricordiamo provengono per 6 milioni e mezzo dal Comune di Roma e per poco più di un milione dalla Regione Lazio. Ho quindi invitato - conclude Siciliano - tutti i consiglieri e i sindaci ad intervenire e a desistere dal proposito sopra descritto, altrimenti saranno valutate tutte le azioni conseguenti". (Com)