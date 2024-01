Latina: Tiero (Fd'I), vicenda traghetto Ponza da chiarire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condivido le preoccupazioni "emerse in merito alla vicenda del traghetto 'Quirino', che nella giornata di ieri ha avuto grossi problemi durante la manovra di attracco all'isola di Ponza, a causa del forte vento e delle onde, rischiando di ribaltarsi. Le immagini parlano chiaro. La nave si è pericolosamente inclinata e alcune auto che erano a bordo hanno riportato diversi danni, finite una sull'altra nella stiva". Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. Questa brutta esperienza "non può passare inosservata, perché di nuovo mette al centro delle fragilità dell'isola, in primis l'infrastruttura porto. Le preoccupazioni del sindaco di Ponza Francesco Ambrosino sono anche mie. Ponza deve avere un porto sicuro e anche la flotta delle navi e degli aliscafi deve essere rimodernata". (segue) (Com)