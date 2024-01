Milano: Rocca (FdI), mercato abusivo di piazzale Cuoco, bene sequestri di questa mattina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo le numerose nostre denunce in Municipio 4 e in Consiglio comunale, insieme a quelle dei residenti e dei comitati di quartiere, finalmente questa mattina si sono svolti controlli straordinari con sequestri e multe per contrastare l'ormai famigerato mercato abusivo del rubato di piazzale Cuoco e del parco dedicato al magistrato Alessandrini. Ci auguriamo che non sia un'azione sporadica e che si possa finalmente eliminare questa piaga di degrado e illegalità da troppo tempo presente nei quartieri Calvairate e Ortomercato. Ringraziamo gli agenti della Polizia Locale e le Forze dell'Ordine presenti". Lo dice in una nota Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d'Italia. (Com)