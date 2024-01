Roma: Regimenti (FI), lavoreremo per ampliare rappresentanza in consiglio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo consapevoli" di avere una bassa rappresentanza nel consiglio comunale di Roma "e da oggi lavoreremo anche in questo senso per avere una rappresentanza. Per il momento ci accontentiamo di fare una mappa del degrado e di affidarla ai nostri consiglieri municipali che potranno fare molto nei territori a partire dai consigli municipali". Lo ha detto la nuova coordinatrice per Roma di Forza Italia, Luisa Regimenti, assessore alla Sicurezza della Regione Lazio, a margine del congresso romano del partito all'hotel Ergife di Roma. (Rer)