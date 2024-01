Medio Oriente: inviato Usa McGurk in Egitto e Qatar questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere della Casa Bianca per il Medio Oriente, Brett McGurk, sarà in Egitto e in Qatar questa settimana per rilanciare i colloqui sul rilascio degli ostaggi ancora nelle mani del gruppo islamista palestinese Hamas e per discutere degli sviluppi del conflitto nella Striscia di Gaza. Lo indicano tre fonti a conoscenza del dossier citate dal sito d'informazione "Axios". La missione di McGurk rientra nel quadro degli sforzi dell'amministrazione del presidente Usa Joe Biden per arrivare a un accordo sugli ostaggi, considerato l'unico modo per favorire un cessate il fuoco a Gaza. Si tratta del secondo viaggio del diplomatico nella regione per discutere la questione. McGurk era stato a Doha lo scorso 9 gennaio. L'inviato Usa dovrebbe incontrare in Egitto il ministro dell'Intelligence Abbas Kamel, mentre in Qatar sono in programma un faccia a faccia con il primo ministro Mohammed bin Abdulrahman al Thani. (Was)