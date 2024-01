Sport: assessore Roma, con Corsa di Miguel città dice no al razzismo e violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bellissima giornata oggi a Roma "contro il razzismo e per dire No alla violenza di genere. La corsa di Miguel si conferma la ricetta perfetta capace di unire sport, un percorso affascinante nel cuore della nostra città, l'aspetto didattico con tanti insegnati e ragazzi coinvolti ma anche un potentissimo messaggio sociale contro il razzismo e contro i femminicidi". Lo si legge in una nota di Alessandro Onorato assessore ai grandi eventi, moda, sport e turismo. Con tutto lo staff "abbiamo deciso di partecipare alla strantirazzismo e supportato concretamente la corsa di Miguel per tutto quello che rappresenta. Eventi come questo svolgono un ruolo fondamentale per la coscienza collettiva e per la formazione degli individui. Fanno sentire meno sole le persone e rendono la società migliore. Stamattina Roma era meravigliosa". (Com)