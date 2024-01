Lazio: Tajani, De Meo è impegnato in Europa e credo voglia continuare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo a una possibilità che Salvatore De Meo e Maria Spena di Forza Italia siano possibili assessori della Regione Lazio in futuro, a seguito di un rimpasto successivo alle elezioni europee "credo che De Meo voglia continuare a fare il parlamentare europeo e non penso voglia rinunciare al seggio in parlamento europeo". Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del congresso romano del partito all'hotel Ergife di Roma. (Rer)