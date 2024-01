Francia: Zemmour, capire la rabbia degli agricoltori e agire per aiutarli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna tentare di comprendere "la rabbia" degli agricoltori francesi e "fare qualcosa". Lo ha detto il presidente del partito Reconquête Eric Zemmour oggi in diretta sull'emittente "Bfmtv"."Dobbiamo capire questa rabbia, questo sentimento di disperazione tra gli agricoltori che risale a molto tempo fa", ha detto Zemmour. L'ex candidato alla presidenza ha ricordato che "un agricoltore si suicida ogni due giorni", una cifra, tuttavia, riportata in un rapporto del Senato pubblicato nel 2021 e basato su dati risalenti a circa dieci anni fa. "Lo diciamo da anni, dovremmo prenderne atto e fare qualcosa per queste persone", ha detto Zemmour. "Si stanno suicidando perché sono al centro di tutte le problematiche francesi", ha proseguito. Secondo il presidente di Reconquête, gli agricoltori "subiscono la violenza delle bande provenienti da tutta Europa e dal Nord Africa", così come "la tirannia della Commissione europea di Bruxelles". (Frp)