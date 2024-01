Ue: Tajani da stasera a Bruxelles, domani Consiglio Esteri incentrato su Medio Oriente e Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, si recherà stasera a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari esteri dell’Unione europea, in programma nella giornata di domani, 22 gennaio. Lo riferisce una nota della Farnesina. Subito dopo uno scambio di opinioni informale con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, il Consiglio, che sarà presieduto come di consueto dall’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, avrà un confronto sull’aggressione russa contro l’Ucraina, che si concentrerà in particolare sugli scenari di sicurezza di lungo periodo. A seguire, i 27 discuteranno della situazione in Medio Oriente, focalizzandosi sui più recenti sviluppi nella Striscia di Gaza e sui rischi di propagazione del conflitto nella regione. In tale quadro, essi discuteranno le opzioni a disposizione dell’Ue per garantire libertà e sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. Essi avranno separati incontri informali con i ministri degli Esteri israeliano e palestinese, con il segretario generale della Lega Araba e con i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Egitto, Giordania. A margine dei lavori, il vicepremier avrà incontri bilaterali con gli omologhi europei e mediorientali. (Com)