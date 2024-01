Spagna: Ayuso, siamo "prigionieri" di un potere espressione di una minoranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna, la sua sovranità e il suo sistema giudiziario sono "prigionieri" di un potere espressione di una minoranza che non conosce limiti. Lo ha detto la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, in un'intervista al quotidiano "El Mundo" in riferimento agli accordi tra il governo del presidente Pedro Sanchez e i partiti indipendentisti che stanno marcando l'inizio della nuova legislatura. Per l'esponente del Partito popolare (Pp), il premier "sopravvive alla giornata" ed è disposto a concedere "qualsiasi cosa" alle formazioni pro indipendenza gli chiederanno pur di rimanere al potere "senza pretendere nulla in cambio". In merito alla possibilità di raggiungere grandi patti di Stato con il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), Ayuso ha replicato che considerando le circostanze attuali "non c'è alcuna possibilità". "Quest'uomo (Sanchez) non dovrebbe essere a capo del governo, né per le circostanze in cui è rimasto né per il prezzo che la Spagna sta pagando. E non ci si può aspettare che, dopo aver usato i voti dei comunisti che rovinano le aziende o quelli degli indipendentisti o del contesto politico dell'Eta (ex organizzazione terroristica basca) sia il Pp a salvarlo", ha sottolineato la leader madrilena. (segue) (Spm)