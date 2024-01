Spagna: Ayuso, siamo "prigionieri" di un potere espressione di una minoranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ayuso si è detta, tuttavia, favorevole a riformare la legge elettorale in quanto "la Spagna non può più essere consegnata a minoranze che la distruggono dall'interno. Minoranze che, con i vostri soldi dicono al Congresso dei deputati che lasceranno la Spagna e che la distruggeranno". Secondo Ayuso, il leader nazionale del Pp, Alberto Nunez Feijoo, sta dimostrando di essere "all'altezza del compito" in un momento molto complicato, dimostrandosi in grado di combattere "ogni battaglia con profonda serenità, con responsabilità, con fermezza". "Credo assolutamente in lui, in quello che fa", ha concluso Ayuso. (Spm)