Forza Italia: Regimenti, priorità partito romano è Capitale, male Gualtieri su rifiuti e trasporti

22 luglio 2021

- Rifiuti e trasporti ma anche lotta alla criminalità e sostegno alle persone in condizioni di svantaggio economico e sociale. Sono i punti di partenza del nuovo mandato da coordinatrice del partito romano di Forza Italia che sarà conferito, a breve, all'assessore alla Sicurezza del Lazio, Luisa Regimenti. "A Roma ci attende una sfida epocale - ha detto Regimenti nel suo discorso all'hotel Ergife -, dai problemi dei rifiuti a quelli del trasporto pubblico: Roma in alcune indagini internazionali risulta la città più sporca del mondo. Il sindaco Gualtieri fa le foto con le star di Hollywood mentre Roma precipita nel degrado. Dobbiamo rilanciare le periferie, partendo da spunti come quello di Don Coluccia nei territori segnati dalla criminalità. Poi c'è la povertà e ci sono le categorie vulnerabili in aumento per cui metteremo in campo iniziative nei territori. Dobbiamo offrire ai romani una alternativa di buon governo che manca da troppo tempo", ha concluso. (Rer)