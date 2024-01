Milano: Granelli, operazione straordinaria Piazzale Cuoco, Municipio 4 e viale Puglie, sinergia per sicurezza quartieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piazzale Cuoco, Municipio 4 e viale Puglie. Stamattina dalle 8:00 una operazione straordinaria di Polizia Locale congiunta con Polizia di Stato per contrastare i traffici illeciti e il degrado. Polizia Locale presente con 50 agenti. 40 sequestri amministrativi, 25 sequestri con denuncia di persone, 25 verbali con sanzione. In particolare un sequestro di circa 240 sigarette di contrabbando, 2 denunce per ricettazione a persone che vendevano utensili elettrici di dubbia provenienza. Polizia Locale è presente ogni fine settimana per dare sicurezza a questo luogo. Oggi operazione straordinaria con anche la Polizia di Stato, grazie alla collaborazione operativa che abbiamo intensificato a dicembre con un apposito gruppo di coordinamento operativo tra Questura e Polizia Locale, dove si gestiscono le segnalazioni e si programmano interventi. Il Municipio 4 ci aveva inviato segnalazione e su questa abbiamo lavorato. Noi non ci fermiamo. Grazie al lavoro intenso di uomini e donne della Polizia Locale e della Polizia di Stato; e grazie ai presidenti e assessori dei Municipi con i quali lavoriamo in sinergia per costruire sicurezza nei quartieri". Lo scrive sul suo profilo Facebook l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli. (Com)