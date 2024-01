Roma: gambizzato in via Casilina, 25enne ferito da colpi di pistola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora spari a Roma. Questa notte, a rimanere ferito da uno o più colpi di pistola ad una gamba, è stato un cittadino marocchino di 25 anni. A segnalarne la presenza sulla via Casilina, nei pressi di Piazza degli Alcioni, sono stati passanti che hanno chiamato la polizia. Sul posto sono accorsi gli agenti del commissariato Casilino. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Tor Vergata ma non è in pericolo di vita.(Rer)