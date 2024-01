Forza Italia: Barelli, partito romano cresce, potrà esprimere candidato sindaco in 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi due anni "il partito romano si deve preparare alle elezioni comunali. Forza Italia è in grado di individuare una figura di grande spessore per candidarla a sindaco di Roma" a termine della consiliatura in corso che ha scadenza a ottobre del 2026. Lo ha detto il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Paolo Barelli, in occasione del suo intervento al congresso romano del partito all'hotel Ergife di Roma. "Saluto e abbraccio i consiglieri municipali, che sono un crescita, e i coordinatori di municipio che stanno facendo un lavoro importante sul territorio", ha aggiunto. (Rer)