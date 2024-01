Ucraina: Zelensky, la mobilitazione è una questione di giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mobilitazione in Ucraina è innanzitutto una questione di giustizia: è ingiusto ignorare coloro che hanno bisogno di riposo. Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi in un'intervista all'emittente televisiva britannica “Channel 4”. "La questione della mobilitazione è, prima di tutto, una questione di giustizia, perché ci sono persone che sono in guerra dal primo giorno, e il fatto che non si lamentino non significa che non ci sia la possibilità di rimpiazzarli e consentire loro di riposare", ha detto il presidente. Zelensky ha aggiunto che i militari meritano un avvicendamento al fronte. Se non ci sono abbastanza persone allora, secondo il presidente ucraino, “è necessario dare ai militari degli strumenti, ovvero la mobilitazione e la formazione delle nuove reclute”. "Pertanto è necessaria una legge sulla mobilitazione ragionevole ed equa. E' necessaria per i militari. Non si può dire che per le Forze armate bastano loro. È ingiusto", ha sottolineato il capo dello Stato. (segue) (Kiu)