Ucraina: Zelensky, la mobilitazione è una questione di giustizia (2)

- Zelensky ha anche commentato le notizie dei media sulla presunta stanchezza a livello militare. "Quando si parla di stanchezza bisogna separare queste cose. Non possiamo permetterci la fatica quando si parla di una guerra. Altrimenti accadrà che solo alcuni difenderanno lo Stato. Non parlo solo della prima linea, si tratta di persone che lavorano, che gestiscono aziende, che pagano le tasse”, ha detto il presidente ucraino. “Se ci stanchiamo, perderemo quello che abbiamo", ha aggiunto Zelensky. Il capo dello Stato ha sottolineato che è importante non solo difendere lo Stato in prima linea, aggiungendo che anche i medici, gli insegnanti e gli ingegneri energetici sono importanti per la difesa nazionale. "Possiamo permetterci di essere stanchi la sera, ma la mattina dovremo difendere lo Stato, lottare per esso se vogliamo salvarlo", ha sottolineato Zelensky. (Kiu)