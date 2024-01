Libia: il governo dell’est annuncia la fornitura di generi alimentari a prezzi agevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Libia orientale, non riconosciute dalla Comunità internazionale, hanno annunciato la fornitura di generi alimentari, la cui quantità non è stata specificata, da distribuire ai cittadini a “prezzi agevolati”. Lo ha disposto Osama Hammad, primo ministro del cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn) della Libia, designato della Camera dei rappresentanti, secondo quanto riferisce il quotidiano libico “Al Wasat”. Il governo libico parallelo ha indicato che il primo lotto di beni di prima necessità - come uova, pollo, carne di vitello, carne di agnello e latte per neonati - è arrivato nei magazzini, in vista della distribuzione a prezzi calmierati. Questo sviluppo giunge “alla luce delle circostanze attuali, del mancato rispetto da parte di alcuni dei prezzi imposti, della fluttuazione del valore del dinaro e dell’assenza di politiche monetarie”. (segue) (Lit)