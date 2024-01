Medio Oriente: Lupi, lavorare per cessazione violenze e soluzione “Due popoli due Stati”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Si deve lavorare per far cessare le violenze a Gaza e in Medio Oriente portando avanti la soluzione dei “Due popoli due Stati” e non ci può essere dialogo con chi nega lo stesso diritto all’esistenza di Israele. Lo afferma il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. “L’antisemitismo – sottolinea – è una piaga da estirpare, che è contro i valori di libertà e i principi fondanti delle democrazie occidentali”. (Rin)