Forza Italia: Fazzone, Rocca deve accelerare su soluzione problemi, a cominciare da sanità Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Francesco Rocca e quindi la Regione Lazio "deve accelerare sui tanti problemi che ci sono a cominciare dalla sanità che è un disastro in tutto il Lazio e non deve avere colore politico ma deve offrire cure dignitose a tutti i cittadini". Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia nel Lazio, Claudio Fazzone, in occasione del suo intervento al congresso romano del partito all'hotel Ergife di Roma. Fazzone ha ringraziato i consiglieri regionali che hanno aderito successivamente al partito in consiglio regionale: Della Casa Tripodi e Colarossi, oltre che i tanti che hanno aderito nei municipi romani. "Stiamo lavorando nel Lazio per nuove adesioni, è queste adesioni sono la dimostrazione di quanto riusciamo ad aggregare", ha aggiunto . (Rer)