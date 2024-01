Slovenia: ministra Esteri domani a Bruxelles e martedì a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri slovena, Tanja Fajon, dopo la sua partecipazione prevista domani al Consiglio Affari esteri dell'Ue sarà a New York per partecipare alla riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sulla situazione in Medio Oriente. Come riferisce l'agenzia di stampa “Sta”, la riunione, al termine della quale non è prevista alcuna risoluzione, sarà presieduta dal nuovo ministro degli Esteri francese, Stephane Sejourne. Parigi, infatti, detiene nel mese corrente la presidenza dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. (Seb)