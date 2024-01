Forza Italia: Simeoni, in consiglio Lazio cresciamo, Della Casa e Colarossi più berlusconiani di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Regione Lazio all'inizio eravamo tre eletti "ma abbiamo iniziato ad allargarci: i primi ingressi sono stati Della Casa e Colarossi, che sono più berlusconiani di noi e li abbiamo accolti. Poi è arrivato Tripodi, consigliere di esperienza. Rocca è un presidente capace e che sa rispondere, lo accompagneremo ma certo la nostra dignità è importante, come ha detto il segretario Fazzone". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni, in occasione del suo intervento al congresso romano del partito all'hotel Ergife di Roma. Guardando ai prossimi appuntamenti politici, inoltre, Simeoni ha sottolineato: "Tra Meloni e Schlein c'è una enormità di voti e di consensi che possiamo intercettare per superare alle europee il 10 per cento e alle prossime politiche il 20 per cento". (Rer)