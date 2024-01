Vaticano: Papa, anno della preghiera, invochiamo Signore per pace in Ucraina, Israele e Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Iniziamo oggi l’anno della preghiera, dedicato a riscoprire il valore e l’assoluto bisogno della preghiera, nella vita personale, nella vita della Chiesa e nel mondo”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’Angelus in Piazza San Pietro. “Non stanchiamoci di invocare il Signore per la pace in Ucraina, Israele e la Palestina”, ha proseguito il Pontefice. “A sentirne la mancanza sono sempre i più deboli, privati di affetti, sogni e futuro”, ha aggiunto il Papa. (Rin)