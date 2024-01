© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura della Porta Santa darà il via al Giubileo: “intensificate la preghiera per vivere bene questo momento di grazia”. Lo ha detto papa Francesco durante l'Angelus pronunciato questa mattina in Piazza San Pietro. “Iniziamo oggi l'anno della preghiera”, ha aggiunto il Pontefice. (Res)