Spagna: Feijoo chiama popolari a mobilitazione per elezioni in Galizia di febbraio

- Il leader del Partito popolare spagnolo (Pp), Alberto Nunez Feijoo, ha lanciato oggi un messaggio di mobilitazione alla sua formazione in vista delle elezioni regionali in Galizia del 18 febbraio prossimo. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", durante un evento ad Ourense, Feijoo, per 13 anni presidente della Galizia, ha invitato tutti a lavorare "a pieno ritmo", lanciando un appello a non cadere in "distrazioni", prima di confermare che lui stesso sarà presente nella volata finale della corsa galiziana. A questo proposito il leader popolare ha evidenziato l'importanza di questo appuntamento anche in chiave nazionale dato che i cittadini saranno i primi a essere consultati dopo le ultime elezioni generali. Per questo ha chiesto di "pensare alla Galizia e alla Spagna". "Conto su di voi", ha sottolineato Feijoo rivolgendosi ai quadri locali del partito e ai militanti. In uno scenario in cui la conservazione dei seggi nelle varie province della regione sarà fondamentale per la riconferma di Alfonso Rueda, Feijoo ha garantito che il Pp di Ourense "peserà" per la vittoria.(Spm)