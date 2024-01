Corea del Nord: ministero Esteri, Putin intenzionato a visitare presto Pyongyang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Choe in Russia è giunga in un momento di forte consolidamento della cooperazione militare tra i due Paesi. La Corea del Nord ha fornito a Mosca armi utilizzate nella guerra in Ucraina, mentre la Russia ha garantito al regime di Pyongyang assistenza tecnica per il programma nucleare e per quello missilistico. A Mosca la ministra degli Esteri nordcoreana ha incontrato l'omologo Sergei Lavrov e ha avuto una conversazione telefonica con Putin. L'ultima visita del presidente russo in Corea del Nord risale al luglio del 2000. (Git)