Rifiuti: FI Giovani Roma, Gualtieri conferma Cesano discarica

22 luglio 2021

- Gualtieri ha confermato la costruzione del biodigestore "nella località di Cesano di Roma. Siamo esterrefatti dalle dichiarazioni del Sindaco che non solo ha riconosciuto, ma anche rivendicato con orgoglio, di non aver tenuto in considerazione le volontà dei tanti cittadini e comitati che da tempo esprimevano e motivavano la contrarietà ad un impianto da 120 mila tonnellate l'anno nella zona del Municipio XV". Lo dichiarano in una nota Simone Leoni, Francesco Innocenzi e Valerio Pane rispettivamente il Coordinatore della Regione Lazio, Capitolino e del Municipio XV di Forza Italia Giovani. Come Forza Italia Giovani "siamo scesi in piazza e continueremo a farlo per dire 'basta' ad un'amministrazione che ignora i romani e distrugge la città. Noi rimaniamo convinti che Roma necessiti di un biodigestore che dev'essere però realizzato in una zona adeguata. Un identikit che non può chiaramente corrispondere a Cesano come già dimostrato dalla mappa delle zone bianche realizzata nel 2017. Alle derive autoritarie del Sindaco Gualtieri che dimostrano una certa insofferenza verso il disagio dei romani continueremo a rispondere con la nostra politica di ascolto, di democrazia e di libertà per una Capitale che merita molto di meglio. Con noi Roma cambierà volto". (Com)