Roma: furti a turisti, carabinieri intensificano controlli e arrestano sei persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei persone sono state arrestate per furto dai carabinieri del comando provinciale di Roma impegnati in una serie di controlli volti a garantire la sicurezza dei turisti che affollano la Capitale. I carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un 24enne cittadino libico, senza fissa dimora, con precedenti, sorpreso subito dopo aver sottratto in un hotel in via della vite uno zaino ad un turista brasiliano mentre era impegnato alla reception durante il check-in. (segue) (Rer)