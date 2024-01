Afghanistan: Rosaviatsia, aereo russo caduto nel Badakhshan trasportava sei persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo Falcon 10 caduto in Afghanistan trasportava sei persone, quattro membri dell'equipaggio e due passeggeri. Lo riferisce l'Agenzia federale russa per il trasporto aereo (Rosaviatsia). All'inizio della giornata, l'agenzia di stampa afgana “Pajhwok” ha comunicato che un aereo passeggeri si è schiantato in una zona montuosa della provincia di Badakhshan. Secondo l'agenzia di stampa “Khaama Press”, l'aereo avrebbe deviato dalla sua rotta originale. "Cerano sei persone a bordo dell'aereo: quattro membri dell'equipaggio e due passeggeri", si legge sul canale Telegram di Rosaviatsia. Il velivolo, registrato nel registro statale degli aerei civili della Russia, ha smesso di stabilire contatti ed è scomparso dagli schermi radar ieri sera mentre si trovava nello spazio aereo dell'Afghanistan, vicino al confine con il Tagikistan, spiega l'agenzia russa. L'aereo stava effettuando un volo charter sanitario da Gaya, in India, passando per Tashkent, in Uzbekistan , per poi atterrare definitivamente a Zhukovskij, in Russia, spiega l'ente russo. Rosaviatsia è in contatto con le autorità aeronautiche dell'Afghanistan e del Tagikistan e le ricerche dell'aereo sono ancora in corso. (Rum)