Roma: buttano da finestra scatolone con 6 chili di droga, quattro arresti a Torre Maura

- Uno scatolone contenete 6 chili di droga, è volato giù dal settimo piano di un appartamento in viale Torre Maura a Roma. A gettare lo stupefacente nel vano tentativo di scampare al controllo degli agenti della polizia del commissariato Appio è stato un gruppo di 4 spacciatori finiti poi arrestati. L'operazione da parte degli investigatori è scattata quando uno dei 4, seguiti con servizi di osservazione ed appostamento, è stato notato arrivare a bordo del suo taxi in Viale di Torre Maura, come se fosse in attesa di qualcuno. Infatti, poco dopo, è giunta un'altra delle persone pedinate la quale, dopo essere salita a bordo del taxi, ha indicato la destinazione. I due, percorsi pochi metri, si sono fermati e sono stati quindi raggiunti da una terza persona in possesso di una voluminosa busta di colore nero – all'interno della quale gli agenti hanno più tardi rinvenuto un chilo di hashish e sigarette elettroniche al thc, il principio attivo di marijuana e hashish, che può arrivare a dare gli stessi effetti di uno spinello. Appena le due persone a bordo del taxi sono scese, allontanandosi all'interno di un edificio, i poliziotti sono intervenuti fermando ed identificando l'uomo alla guida del taxi e recuperando la busta nera all'interno dell'autovettura. (segue) (Rer)