Roma: buttano da finestra scatolone con 6 chili di droga, quattro arresti a Torre Maura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo, mentre alcuni poliziotti si erano posizionati presso le scale condominiali dell'edificio interessato, altri operatori avevano circondato lo stabile tenendo sotto controllo le varie finestre. Non appena gli uomini del commissariato hanno individuato l'appartamento utilizzato come base di spaccio, contestualmente, dall'interno, vistisi ormai scoperti, al fine di sbarazzarsi dello stupefacente, gli spacciatori hanno lanciato lo scatolone dalla finestra. Alla fine le 4 persone coinvolte nell'attività di spaccio sono state bloccate. Recuperato lo scatolone è stato accertato che all'interno c'erano 58 panetti di hashish per un peso di quasi 6 chili, oltre a 35 "svapo pen" contenenti cannabis, 20 buste gialle per le spedizioni postali, 3 bilancini di precisione ed ulteriori frammenti di hashish. Rinvenuto ulteriore stupefacente anche a seguito di perquisizione all'interno dell'appartamento interessato. Durante le indagini è emerso che le etichette poste sui contenitori utilizzati per i panetti di hashish, rinvenuti sia a bordo del taxi che nello scatolone, riportavano lo stesso "Qr code" che, scannerizzato, riconduceva ad un app di messaggistica dove veniva pubblicizzata la vendita di varie sostanze stupefacenti. Da uno dei cellulari sequestrati si evince un'attività di spaccio eseguito a mezzo web, avvalendosi inoltre di spedizioni di stupefacenti su tutto il territorio nazionale. Ultimato il servizio per i 4 è scattato l'arresto in concorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, gli arresti sono stati successivamente tutti convalidati dall'Autorità Giudiziaria. (Rer)