Filippine: frane e alluvioni nella regione di Davao, le vittime salgono a 15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono salite a 15 le vittime delle frane e della alluvioni che hanno colpito la regione di Davao, nel sud delle Filippine. Lo dichiara in un comunicato il Consiglio nazionale per la gestione e la riduzione del rischio di disastri, precisando che cinque sono invece le persone rimaste ferite. A provocare la catastrofe, che ha colpito in particolare le città di Monkayo e di Maragusan, sono state le forti piogge abbattutesi nei giorni scorsi su quell'area del Paese. In settimana le autorità filippine hanno riferito di oltre 45 mila famiglie colpite, circa 187 mila persone. (Fim)