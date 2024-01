Piemonte 2024: tra Pd e M5s non si sciolgono i nodi, quarto incontro convocato per martedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nodi rimangono tutti da sciogliere e il terzo incontro tra Partito Democratico e Movimento 5 stelle si risolve in un nulla di fatto. Sarà forse il quarto incontro a dare una risposta definitiva alla possibile alleanza tra le due forze politiche per le regionali in Piemonte. Attualmente il percorso rimane in salita, con i nodi che sembrano non superabili ma che potrebbero essere messi in secondo piano per dare degli spiragli ad un'alleanza: "Non è una questione che si risolve, si risolve la valutazione che le forze politiche fanno del peso che si darà a un aspetto piuttosto che a un altro", ha affermato al termine dell'incontro il segretario del Pd Piemontese Domenico Rossi. Erano presenti, come nell'incontro di venerdì, per il Movimento 5 stelle, la vicepresidente Chiara Appendino, il deputato Antonino Iaria, la coordinatrice regionale Sarah Disabato e il consigliere regionale Ivano Martinetti. Mentre, per il Pd, il segretario regionale Domenico Rossi, il capogruppo Raffaele Gallo, coordinatore del tavolo del programma Daniele Viotti, il responsabile degli enti locali Davide Baruffi e la presidente regionale Nadia Conticelli. "Abbiamo trovato convergenze sia sulla politica del diritto allo studio - ha continuato Rossi -, con la copertura totale delle borse di studio anche quando verranno a mancare le risorse regionali, sia sulla questione dell’ambiente, con la priorità assoluta all’aumento della differenziata, centralità dell’economia circolare, aumento di risorse del Tpl". (segue) (Rpi)