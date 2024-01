Piemonte 2024: tra Pd e M5s non si sciolgono i nodi, quarto incontro convocato per martedì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimangono però i nodi, sopratutto sulla sanità, in particolare sul posizionamento del nuovo ospedale alla Pellerina: "Al momento nessuno dei nodi presenti venerdì è stato risolto, vanno approfonditi per valutare l’incisione sulla possibile alleanza”, ha continuato Rossi. Mentre, la coordinatrice Piemontese del Movimento 5 stelle Sarah Disabato ha sottolineato: “Noi ci rendiamo conto di aver sollevato delle questioni importanti su cui va fatto anche un ragionamento generale a livello territoriale quindi capiamo bene che non possa essere fatto nell'immediato ma ci possa volere qualche giorno anche per avviare un dibattito, soprattutto sulla questione politica per cui siamo d'accordo a prenderci questo tempo e a sciogliere effettivamente tutti i nodi martedì”. Sulle possibili pressioni arrivate da Roma a favore dell’alleanza, Pd e 5 stelle hanno risposto: “Nessuna pressione, soltanto confronti che con Roma ci sono sempre stati. Le responsabilità della classe dirigente è provare a tenere insieme le cose in un equilibrio delicato". L’incontro decisivo dovrebbe tenersi martedì, con luogo e orario ancora da decidere. (Rpi)